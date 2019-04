NHL-Livestream: Hurricanes @ Capitals (Spiel 1) am 13.04.

Auf dem Weg zur Titelverteidigung müssen die Washington Capitals die Carolina Hurricanes in der ersten Playoff-Runde aus dem Weg räumen. Für die Hurricanes ist es die erste Teilnahme an der Finalrunde seit zehn Jahren.



Drei der vier Hauptrunden-Duelle haben die Boston Bruins gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen. Nun treffen sie in der ersten Playoff-Runde aufeinander.

In der Regular Season haben die Tempa Bay Lighting die Eastern Conference dominiert. Zum Start in die Playoffs bekommen sie es mit den Columbus Blue Jackts zu tun, die die Hauptrunde als Achter beendeten.

