NHL-Livestream: Golden Knights @ Jets (Spiel 1) am 13.05.

Während in den Eastern Conference Finals zwei Teams aufeinandertreffen, die schon seit vielen Jahren Teil der NHL sind, duellieren sich im Westen zwei echte Newcomer. Weder die Vegas Golden Knights noch die Winnipeg Jets waren in ihrer kurzen Geschichte jemals in den Conference Finals. Auf DAZN siehst Du live, welcher Franchise in Spiel 1 der bessere Start in die Serie gelingt.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Michael Bakos



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Golden Knights @ Jets (Spiel 1) am 13.05. um 01:00 Uhr!

NHL Livestreams

Capitals @ Lightning (Spiel 1) am 12.05. um 02:00 Uhr

Die Washington Capitals haben es endlich geschafft und sind erstmals seit 1998 wieder in die Eastern-Conference-Finals eingezogen. Vor 20 Jahren konnten sie die Serie gegen Buffalo gewinnen, gelingt das erneut, oder dämpfen die playofferfahrenen Tampa Bay Lightning die Hoffnungen der Hauptstädter? Das und noch vieles mehr erfährst Du in Spiel eins Live auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Capitals @ Lightning (Spiel 2) am 14.05. um 02:00 Uhr

Spiel 2 der Eastern-Conference-Finals. Die Washington Capitals sind zu Gast bei den Tampa Bay Lightning.

Golden Knights @ Jets (Spiel 2) am 15.05. um 02:00 Uhr

Wer kann sich im zweiten Spiel der Western-Conference-Finals in Winnipeg durchsetzen bevor es in Spiel 3 nach Las Vegas in die T-Mobile Arena geht? Hier gibt´s die Antwort!

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.