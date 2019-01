NHL-Livestream: Capitals @ Blackhawks am 20.01.

Die NHL auf DAZN: Sei dabei, wenn die Chicago Blackhawks auf die Washington Capitals treffen.

Kommentator: Christoph Fetzer / Experte: Harry Birk



NHL Livestreams

Oilers @ Canucks am 17.01. um 01:00 Uhr

In der NHL sind die Canucks zu Gast in Edmonton bei den Oilers. Die Partie bekommst du hier!

Ducks @ Devils am 19.01. um 01:00 Uhr

Die Anaheim Ducks heißen die New Jersey Devils im Honda Center wilkommen. Die Ducks haben desaströse Wochen hinter sich und spielen in der Pacific Division um den Anschluss an die Top-Teams.

Ducks @ Islanders am 20.01. um 01:00 Uhr

Die NHL auf DAZN: Die Anaheim Ducks sind zu Gast bei den New York Islanders. Das bisher letzte Aufeinandertreffen entschieden die Ducks 4:1 für sich.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Michi Bakos

