NHL-Livestream: Blues @ Predators am 10.02.

Die Nashville Predators empfangen in der Bridgestone Arena die Blues aus St.Louis. Die Gastgeber spielen um Platz 1 in der Central Division. Die Blues dagegen sind eines der schlechtesten Teams im Westen.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Blues @ Predators am 10.02. um 18:30 Uhr!

NHL Livestreams

Jets @ Senators am 09.02. um 20:00 Uhr

Die Winnipeg Jets sind zu Gast im Canadian Tire Center bei den Ottawa Senators. Während die Jets die Central Dvision anführen, schlittern die Senators in der Atlantic Division nur hinterher.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Jets @ Sabres am 10.02. um 21:00 Uhr

Die Winnipeg Jets sind zu Gast bei den Buffalo Sabres. Die Jets führen zurzeit die Central Division in der Western Conference an.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.