NHL-Livestream: Avalanche @ Ducks  am 03.03.

Die NHL kommt den Playoffs immer näher. Wenn die Anaheim Ducks die Colorado Avalanche empfangen, geht es vor allem um die Playoff-Plätze. In der offenen Western Conference sind beide Teams hauchdünn am Wild-Card-Platz dran. Kann sich ein Team der Playoff-Teilnahme entscheidend nähern?



Oilers @ Blue Jackets am 02.03. um 19:00 Uhr

In der NHL sind die Edmonton Oilers bei den Columbus Blue Jackets zu Gast. Für Edmonton sind die Playoffs fast schon außer Reichweite, Columbus liegt im Osten gut im Rennen.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Mannix Wolf

Blackhawks @ Kings am 02.03. um 22:00 Uhr

In der besten Eishockey-Liga der Welt müssen die Blackhawks aus Chicago bei den LA Kings antreten. Das letzte Duell im November ging 2:1 an die Kings, die derzeit allerdings alles andere als gut aufgelegt sind.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Harry Birk

Capitals @ Rangers am 03.03. um 18:30 Uhr

Im Madison Square Garden empfangen die New York Rangers den amtierenden Meister. Während die Capitals dieses Jahr erneut um die Playoff-Plätze mitspielen, sind die Rangers davon deutlich entfernt.

Kommentator: Christoph Fetzer / Mannix Wolf

