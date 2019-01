Champions Hockey League-Livestream: Frölunda - Pilsen am 08.01.

Halbfinale in der Champions Hockey League! Die Frölunda Indians bekommen es mit HC Pilsen zu tun. Kann das tschechische Team bei der erst zweiten Teilnahme an der CHL die Sensation schaffen und ins Finale einziehen oder ist der Gegner aus Schweden doch eine Nummer zu groß?

Kommentator: Christoph Fetzer



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Frölunda - Pilsen am 08.01. um 01:00 Uhr!

Champions Hockey League Livestreams

Red Bull München - Red Bull Salzburg am 08.01. um 01:00 Uhr

Der deutsche Meister Red Bull München steht zum ersten Mal im Halbfinale der Champions Hockey League. Dort treffen sie im Duell der Red Bulls auf Salzburg. Das Hinspiel um den Einzug ins Finale live auf DAZN!

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Philipp Pinter

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel