Champions Hockey League-Livestream: EV Zug - Red Bull München am 20.11.

Seit der Saison 2015/16 ist der EHC Rede Bull München nicht nur Dauergast in der Champions Hockey League, sondern erreichte auch jeweils souverän die K.O.-Phase der höchsten europäischen Speklasse. Einziges Problem aus Sicht der Münchner: Man kam nie über die erste K.O.-Runde hinaus. Das soll in diesem Jahr gegen den EV Zug besser werden. Das Rückspiel siehst Du hier.



HC Pilsen - HC Bozen am 20.11. um 01:00 Uhr

Die CHL live auf DAZN! In der Home Monitoring Arena begrüßt der HC Pilsen den Hockey Club Bozen. Im Achtelfinal-Hinspiel siegte Pilsen deutlich mit 6:1. Welches Team setzt sich im Rückspiel durch und zieht ins Viertelfinale ein?

