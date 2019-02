EHF Cup-Livestream: GOG - Kiel am 03.03.

Der THW Kiel ist zum Rückspiel zu Gast in Dänemark bei GOG. Das erste Duell in Kiel gewannen die Zebras mit 14 Toren Vorsprung und steuert ungeschlagen auf den Gruppensieg zu.

Kommentator: Gari Paubandt / Experte: Sascha Staat



EHF Cup Livestreams

Hannover - Tatabanya am 03.03. um 13:00 Uhr

Im EHF Cup trifft Hannover-Burgdorf auf Tatabanya. Nach der Auswärtspleite in Ungarn würde alles außer einem Heimsieg für den Bundesligisten so gut wie sicher das Aus bedeuten.

Kommentator: Uwe Semrau

Füchse Berlin - Logrono am 03.03. um 19:00 Uhr

In Gruppe A des EHF Cups ist Logrono zu Gast in der Max-Schmeling-Halle. Der Auswärtssieg in Spanien hat die Füchse Berlin in eine komfortable Position für den Gruppensieg gebracht.

Kommentator: Torsten Tschoepe

