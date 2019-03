Superstars of Gymnastics-Livestream: Superstars of Gymnastics 2019 - Session 2 (Delayed) am 27.03.

In der zweiten Session der Superstars of Gymnastics 2019 geht es für die Männer an die Ringe, zum Sprung und ans Pauschenpferd. Bodenturnen und der Stufenbarren gehören in dieser Session zu den Disziplinen bei den Frauen. Wer am Ende gewinnt, erfährst du hier!

Superstars of Gymnastics Livestreams

Superstars of Gymnastics 2019 - Session 1 (Delayed) am 27.03. um 13:00 Uhr

In der Londoner O2-Arena messen sich die besten Kunstturner bei den Superstars of Gmynastics 2019. Unter anderem performen die amerikanische Olympiasiegerin Simone Biles und der britische Olympiasieger Max Whitlock. In der ersten Session messen sich die Männe am Barren, am Reck und beim Bodenturnen. Bei den Frauen hingegen geht es um die Disziplinen am Sprung und am Schwebebalken. Mit DAZN bist du dabei!

