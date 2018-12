Hockey World Cup-Livestream: Indien - Niederlande am 13.12.

Bei der Heim-WM müssen die Inder im Viertelfinale gegen den Titelfavoriten aus den Niederlanden ran. Schafft Indien mit dem Heimvorteil die Überraschung?



Die Hockey-Weltmeisterschaft aus Indien live auf DAZN! Im Viertelfinale trifft Australien auf Frankreich. Die Franzosen setzten sich in der Zwischenrunde gegen China knapp mit 1:0 durch. Der Titelverteidiger Australien war als Gruppensieger bereits direkt für das Viertelfinale qualifiziert und konnte sich so entspannt auf die nächste Runde vorbereiten. Nun wird es für beide ernst. Wer zieht ins Halbfinale ein?

Kommentator: Christian „Büdi“ Blunck

Mit dem 5:3-Sieg gegen Malaysia ist Deutschland bei der Hockey-WM direkt ins Viertelfinale eingezogen. Gegen Belgien geht die Mannschaft von Stefan Kermas nun als Favorit in die Partie.

Kommentator: Büdi Blunk / Experte: Moritz Fürste

