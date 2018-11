Hockey World Cup-Livestream: Deutschland - Pakistan am 01.12.

Die Feldhockey-Weltmeisterschaft 2018 live auf DAZN! In Gruppe D trifft Deutschland auf Pakistan. Zuletzt trafen beide Nationen im Jahr 2014 aufeinander, damals setzte sich Deutschland mit 2:0 durch. Welches Team wird diesmal gewinnen?

Kommentator: Adi von der Groeben



