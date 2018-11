Hockey Champions Trophy-Livestream: Großbritannien - Niederlande am 22.11.

Die 23. Auflage der FIH Women's Hockey Trophy in Changzhou auf DAZN! Großbritannien trifft am vierten Turniertag auf die Niederlande. Schau dir hier das Spiel in voller Länge an!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Großbritannien - Niederlande am 22.11. um 01:00 Uhr!

Hockey Champions Trophy Livestreams

Japan - Großbritannien am 20.11. um 01:00 Uhr

Am 3. Spieltag der Champions Trophy treffen mit Japan und Großbritannien zwei Teams aufeinander, die diesen Wettbewerb noch nie gewinnen konnten.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

China - Australien am 22.11. um 01:00 Uhr

Die 23. Auflage der FIH Champions Trophy auf DAZN! Zu Beginn des Wettbewerbs empfängt Gastgeber China die Mannschaft aus Australien.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.