Hockey Champions Trophy-Livestream: China - Australien am 22.11.

Die 23. Auflage der FIH Champions Trophy auf DAZN! Zu Beginn des Wettbewerbs empfängt Gastgeber China die Mannschaft aus Australien.



Hockey Champions Trophy Livestreams

Japan - Großbritannien am 20.11. um 01:00 Uhr

Am 3. Spieltag der Champions Trophy treffen mit Japan und Großbritannien zwei Teams aufeinander, die diesen Wettbewerb noch nie gewinnen konnten.

Großbritannien - Niederlande am 22.11. um 01:00 Uhr

Die 23. Auflage der FIH Women's Hockey Trophy in Changzhou auf DAZN! Großbritannien trifft am vierten Turniertag auf die Niederlande. Schau dir hier das Spiel in voller Länge an!

