Hockey Champions Trophy-Livestream: Argentinien - China am 20.11.

Am 3. Spieltag der letzten Hockey Champions Trophy der Damen trifft der Titelverteidiger aus Argentinien auf den Gastgeber China. In den letzten zehn Jahren wurde das Turnier von den Argentinierinnen dominiert. Einzig im Jahr 2011 trugen die Siegerinnen nicht hellblau und weiß. Ob der siebenmalige Champion seiner Favoritenrolle gegen China gerecht wird, siehst Du auf DAZN.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Argentinien - China am 20.11. um 01:00 Uhr!

Hockey Champions Trophy Livestreams

Großbritannien - China am 17.11. um 01:00 Uhr

Auftakt der FIH Wome's Champions Trophy. Gastgeber China empfängt den amtierenden Olympiasieger aus Großbritannien.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Niederlande - Argentinien am 18.11. um 01:00 Uhr

Die Weltmeisterinnen aus der Niederlande treffen im 6. Spiel auf den amtierenden Titelverteidiger aus Argentinien. Es ist gleichzeitig die Neuauflage des Finals von 2016 in dem sich Argentinien mit 2:1 durchsetzen konnte. Revanchieren sich die Niederländerinnen für die Final-Niederlage? Die Antwort gibt es auf DAZN!

Japan - Großbritannien am 20.11. um 01:00 Uhr

Am 3. Spieltag der Champions Trophy treffen mit Japan und Großbritannien zwei Teams aufeinander, die diesen Wettbewerb noch nie gewinnen konnten.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.