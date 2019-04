FIH Pro League-Livestream: Deutschland - USA am 30.04.

Im Kampf um einen Platz unter den ersten Vier müssen die deutsche Hockey-Damen gegen die US-Amerikanerinnen, die sich im unteren Teil der Tabelle wiederfinden, gewinnen.

Kommentator: Adi von der Groeben



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Deutschland - USA am 30.04. um 19:30 Uhr!

FIH Pro League Livestreams

Deutschland - China am 28.04. um 12:00 Uhr

Die deutschen Hockey-Damen bekommen es im Rahmen der FIH Pro League mit der chinesischen Nationalmannschaft in Mönchengladbach zu tun. Im ersten Aufeinandertreffen Anfang März gewann China 2:1.

Kommentator: Adi von der Groeben

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Deutschland - Großbritannien am 28.04. um 14:30 Uhr

Deutschlands Hockey-Herren empfangen in Mönchengladbach Großbritannien. Beide Teams wollen unter die besten Vier in der Pro League kommen, denn dann sind sie automatisch für die Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert.

Kommentator: Adi von der Groeben

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.