World Grand Prix-Livestream: World Grand Prix: Tag 4 am 03.10.

Darts-Action auf DAZN! Am vierten Turniertag entscheidet sich, wer den Siegern des gestrigen Tages in das Viertelfinale folgt. Schau dir hier alle vier Spiele der heutigen Session in voller Länge an!



World Grand Prix Livestreams

World Grand Prix: Tag 1 am 30.09. um 20:00 Uhr

Darts-Action auf DAZN! Wenn der World Grand Prix in den Startlöchern steht, klopft das Herz jedes Darts-Fans. Einigen Spielern wirft es allerdings auch Falten auf die Stirn. Dieses Turnier ist das einzige, bei dem jedes Leg mit einem Doppelfeld begonnen und beendet werden muss. Eine schwere Prüfung für die Profis. Schau dir hier den ersten Turniertag in voller Länge an!

World Grand Prix: Tag 2 am 01.10. um 20:00 Uhr

Der World Grand Prix des Darts auf DAZN! Am zweiten Turniertag geht der Weltmeister Rob Cross an den Start. Auch der Österreicher Mensur Suljovic msicht sich ins Geschehen ein und nimmt es mit James Wade auf. Diese und viele weitere Partien bekommst du hier in voller Länge.

World Grand Prix: Tag 3 am 02.10. um 20:00 Uhr

2. Runde beim World Grand Prix des Darts! Im Citywest International Event & Convention Centre in Dublin freuen sich tausende Fans vier brandheiße Spiele. Ab sofort wird im Modus Best of 5 Sets gespielt. Wer zieht in das Viertelfinale ein?

