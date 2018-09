World Grand Prix-Livestream: World Grand Prix: Tag 3 am 02.10.

2. Runde beim World Grand Prix des Darts! Im Citywest International Event & Convention Centre in Dublin freuen sich tausende Fans vier brandheiße Spiele. Ab sofort wird im Modus Best of 5 Sets gespielt. Wer zieht in das Viertelfinale ein?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Grand Prix: Tag 3 am 02.10. um 20:00 Uhr!

World Grand Prix Livestreams

World Grand Prix: Tag 1 am 30.09. um 20:00 Uhr

Darts-Action auf DAZN! Wenn der World Grand Prix in den Startlöchern steht, klopft das Herz jedes Darts-Fans. Einigen Spielern wirft es allerdings auch Falten auf die Stirn. Dieses Turnier ist das einzige, bei dem jedes Leg mit einem Doppelfeld begonnen und beendet werden muss. Eine schwere Prüfung für die Profis. Schau dir hier den ersten Turniertag in voller Länge an!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Grand Prix: Tag 2 am 01.10. um 20:00 Uhr

Der World Grand Prix des Darts auf DAZN! Am zweiten Turniertag geht der Weltmeister Rob Cross an den Start. Auch der Österreicher Mensur Suljovic msicht sich ins Geschehen ein und nimmt es mit James Wade auf. Diese und viele weitere Partien bekommst du hier in voller Länge.

World Grand Prix: Tag 4 am 03.10. um 20:00 Uhr

Darts-Action auf DAZN! Am vierten Turniertag entscheidet sich, wer den Siegern des gestrigen Tages in das Viertelfinale folgt. Schau dir hier alle vier Spiele der heutigen Session in voller Länge an!

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.