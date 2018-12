William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 3 - Session 2 am 15.12.

Der dritte Turniertag des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Pauke / Experte: Kevin Münch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Darts Championship: Tag 3 - Session 2 am 15.12. um 01:00 Uhr!

William Hill World Championship Livestreams

World Darts Championship: Tag 1 am 13.12. um 01:00 Uhr

Wenn der erste Schnee fällt und Tannenbäume aufgestellt werden, bedeutet das nicht nur, dass die Weihnachtszeit gekommen ist. Mit den besinnlichen Tagen geht nämlich ein ganz bestimmtes Sport-Event einher: der Darts-WM! Fans aus aller Welt strömen einmal mehr in den Alexandra Palace in London. Hier auf DAZN bekommst du den ersten Turniertag live und in voller Länge!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Darts Championship: Tag 2 - Session 1 (Originalkommentar) am 14.12. um 01:00 Uhr

Der zweite Turniertag des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Hier siehst du Session 1 von Tag 2 mit englischem Originalkommentar!

World Darts Championship: Tag 3 - Session 2 (Originalkommentar) am 15.12. um 01:00 Uhr

​Der dritte Turniertag des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.