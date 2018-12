William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 3 - Session 1 am 15.12.

​​Der dritte Turniertag des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Tom Kirsten / Rene Eidams



William Hill World Championship Livestreams

Wenn der erste Schnee fällt und Tannenbäume aufgestellt werden, bedeutet das nicht nur, dass die Weihnachtszeit gekommen ist. Mit den besinnlichen Tagen geht nämlich ein ganz bestimmtes Sport-Event einher: der Darts-WM! Fans aus aller Welt strömen einmal mehr in den Alexandra Palace in London. Hier auf DAZN bekommst du den ersten Turniertag live und in voller Länge!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Rene Eidams

Der zweite Turniertag des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Hier siehst du Session 1 von Tag 2 mit englischem Originalkommentar!

