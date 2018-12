William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 15 am 30.12.

Tag 15 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Martin Schindler und Max Hopp



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Darts Championship: Tag 15 am 30.12. um 01:00 Uhr!

William Hill World Championship Livestreams

World Darts Championship: Tag 12 - Session 2 am 27.12. um 01:00 Uhr

Tag 12 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Darts Championship: Tag 13 - Session 2 am 28.12. um 01:00 Uhr

Tag 13 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp

World Darts Championship: Tag 14 - Session 1 (Originalkommentar) am 29.12. um 01:00 Uhr

Tag 14 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.