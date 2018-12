William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 13 - Session 1 am 28.12.

Tag 13 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Darts Championship: Tag 13 - Session 1 am 28.12. um 01:00 Uhr!

William Hill World Championship Livestreams

World Darts Championship: Tag 12 - Session 1 am 27.12. um 01:00 Uhr

Tag 12 im Ally Pally und die Fans werden natürlich nicht müde. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale. Für das Erreichen hätte man bereits 35.000 Pfund sicher. Wer es schafft, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Martin Schindler

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Darts Championship: Tag 13 - Session 2 am 28.12. um 01:00 Uhr

Tag 13 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.