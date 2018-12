William Hill World Championship-Livestream: World Darts Championship: Tag 13 - Session 1 (Originalkommentar) am 28.12.

Tag 13 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Darts Championship: Tag 13 - Session 1 (Originalkommentar) am 28.12. um 01:00 Uhr!

William Hill World Championship Livestreams

World Darts Championship: Tag 12 - Session 2 am 27.12. um 01:00 Uhr

Tag 12 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Darts Championship: Tag 13 - Session 2 am 28.12. um 01:00 Uhr

Tag 13 des größten Darts-Events des Jahres! Zum 26. Mal wird die PDC Darts WM ausgetragen und der 16-fache Sieger, Phil Taylor, erklärte vor fast genau einem Jahr seinen Rücktritt. Rob Cross besiegte den Alt-Meister in seinem letzten Spiel im WM-Finale und wurde vom No-Name zum Weltmeister. Sei live dabei, wenn in diesem Jahr Geschichte geschrieben wird.

Kommentator: Elmar Paulke / Experten: Martin Schindler und Max Hopp

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.