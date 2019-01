Unibet Masters-Livestream: The Masters: Tag 2 am 02.02.

Die 16 besten Dartspieler der Welt treffen sich in der Marshall Arena in Milton Keynes. Neben Gary Anderson, Rob Cross und Peter Wright wird auch Weltmeister Michael van Gerwen wieder bei den Masters teilnehmen. MvG gewann die letzten vier Turniere in Folge.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic



Unibet Masters Livestreams

The Masters: Tag 1 am 01.02. um 01:00 Uhr

Die 7. Auflage des PDC Darts Masters live auf DAZN! Gleich zum Auftakt darf Weltmeister Michael van Gerwen gegen Jonny Clayton ran. Den gesamten 1. Tag bekommst du hier!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

