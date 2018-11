SINGHA Beer Grand Slam of Darts-Livestream: Grand Slam of Darts: Finale am 18.11.

Der Grand Slam of Darts findet vom 10. bis 18. November 2018 im Aldersley Leisure Village, Wolverhampton, statt und wird zum 12. Mal ausgetragen. Bei der letzten Auflage des Grand Slam of Darts gewann Michael van Gerwen im Finale mit 16:12 gegen Peter Wright und holte den Titel dadurch zum dritten Mal in Folge. Wer kann sich dieses Mal durchsetzen? Die Antwort gibt es natürlich auf DAZN!



SINGHA Beer Grand Slam of Darts Livestreams

Grand Slam of Darts: Tag 7 am 16.11. um 01:00 Uhr

Der Grand Slam of Darts wird vom 10. bis 18. November 2018 im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton ausgetragen. Im letzten Jahr setzte sich Michael van Gerwen im Finale mit 16:12 gegen Peter Wright durch und triumphierte zum dritten Mal in Folge. Wer sich in den ersten beiden Viertelfinalduellen durchsetzen kann, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Elmar Paulke

Grand Slam of Darts: Tag 8 am 17.11. um 01:00 Uhr

Grand Slam of Darts: Halbfinale am 18.11. um 01:00 Uhr

