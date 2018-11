Players Championship-Livestream: Players Championship: Halbfinale & Finale am 25.11.

Die elfte Auflage der Players Championship Finals live auf DAZN! 64 Spieler treten bei der Generalprobe für die Darts WM 2019 an. Im Endspiel des vergangenen Jahres besiegte Michael van Gerwen Jonny Clayton mit 11:2 und gewann den Titel zum dritten Mal in Folge. Hier siehst du die erste Session des dritten Turniertags in voller Länge!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic



Herzlich Willkommen zur elften Auflage des Players Championship Finals in Minehead, England! 64 Spieler treten bei der Generalprobe für die Darts WM 2019 an, die zwei Wochen später beginnt. Im Endspiel des letzten Players Championship Finals besiegte Michael van Gerwen Jonny Clayton klar mit 11:2 und gewann den Titel zum dritten Mal in Folge. Hier bekommst du die zweite Session des ersten Turniertags in voller Länge!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

Players Championship: Tag 2 - Session 1 (Originalkommentar) am 24.11. um 01:00 Uhr

Herzlich willkommen zur elften Auflage des Players Championship Finals in Minehead, England! 64 Spieler treten bei der Generalprobe für die Darts WM 2019 an, die zwei Wochen später beginnt. Im Endspiel des letzten Players Championship Finals besiegte Michael van Gerwen Jonny Clayton klar mit 11:2 und gewann den Titel zum dritten Mal in Folge. Sei live bei der zweiten Runde dabei!

Players Championship: Halbfinale & Finale (Originalkommentar) am 25.11. um 01:00 Uhr

Die elfte Auflage des Players Championship in Minehead! 64 Spieler treten bei der Generalprobe für die Darts WM 2019 an, die zwei Wochen später beginnt. Nun beginnt die ganz heiße Phase im Turnier: In der zweiten Session des dritten Turniertags erlebst du beide Halbfinals und das große Finale. Außerdem findet vor dem Finale traditionell das Finale der Junioren Darts WM statt, bei dem Martin Schindler an den Start geht.

