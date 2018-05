PDC World Cup of Darts-Livestream: World Cup of Darts: Tag 4 - Session 2 am 03.06.

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! MLB Live Astros @ Yankees MLB Live Cubs @ Pirates MLB Live Angels @ Tigers NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 2) PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 1 MLB Angels @ Tigers BSL Anadolu Efes -

​​Zum vierten Mal in Folge findet der Wolrd Cup of Darts in Frankfurt statt. Sei Live dabei, wenn sich die besten Dartspieler der Welt für ihre Nationen in Zweierteams duellieren. Die zweite Session des vierten Tages siehst Du hier.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Cup of Darts: Tag 4 - Session 2 am 03.06. um 19:00 Uhr!

PDC World Cup of Darts Livestreams

World Cup of Darts: Tag 1 am 31.05. um 20:00 Uhr

Zum vierten Mal in Folge findet der Wolrd Cup of Darts in Frankfurt statt. Sei Live dabei, wenn sich die besten Dartspieler der Welt für ihre Nationen in Zweierteams duellieren. Den ersten Tag der Darts-Party siehst Du hier.

World Cup of Darts: Tag 2 am 01.06. um 20:00 Uhr

​Zum vierten Mal in Folge findet der Wold Cup of Darts in Frankfurt statt. Sei live dabei, wenn sich die besten Dartspieler der Welt für ihre Nationen in Zweierteams duellieren. An Tag 2 trifft unter anderem das deutsche Team auf Schweden. Ob Max Hopp und Martin Schindler den Sprung in die 2. Runde schaffen, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Kevin Münch

World Cup of Darts: Tag 4 - Session 1 am 03.06. um 13:00 Uhr

​Zum vierten Mal in Folge findet der Wolrd Cup of Darts in Frankfurt statt. Sei Live dabei, wenn sich die besten Dartspieler der Welt für ihre Nationen in Zweierteams duellieren. Die erste Session des vierten Tages siehst Du hier.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.