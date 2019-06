PDC World Cup of Darts-Livestream: World Cup of Darts: Halbfinale und Finale am 09.06.

Entscheidung bei der neunten Ausgabe des Länder-Vergleichs: Im Halbfinale reichen noch zwei Siege, im Finale gewinnt das Duo, das zuerst drei Spiele gewinnt. Nach den ersten beiden Einzeln folgt ein Doppel und falls nötig, entscheiden danach noch zwei Einzel.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe World Cup of Darts: Halbfinale und Finale am 09.06. um 19:00 Uhr!

PDC World Cup of Darts Livestreams

World Cup of Darts: Tag 1 am 06.06. um 19:00 Uhr

In der ersten Runde trifft unter anderem das deutsche Duo Max Hopp und Martin Schindler auf Ungarn, die Schotten Gary Anderson und Peter Wright spielen gegen Dänemark. Gespielt wird ein Doppel über fünf Gewinn-Legs.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

World Cup of Darts: Tag 2 am 07.06. um 19:00 Uhr

Zum ersten Mal seit 2012 gehen Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld nicht zusammen für die Niederlande an den Start, dieses Jahr tritt Weltmeister van Gerwen mit Jermaine Wattimena an, es geht in der ersten Runde gegen Spanien - außerdem trifft unter anderem England auf die Philippinen, Österreich bekommt es mit Russland zu tun.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

World Cup of Darts: Viertelfinale am 09.06. um 13:00 Uhr

Zum neunten Mal findet der PDC World Cup of Darts statt, viermal siegte ein englischen Duo, ebenso viermal die Niederländer. Im Viertelfinale geht es zunächst über zwei Einzel im Modus Best of Seven Legs - steht es dann 1:1, entscheidet ein Best-of-Seven-Doppel.

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Robert Marijanovic

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.