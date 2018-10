European Championship-Livestream: European Championship: Tag 3 am 27.10.

Die European Darts Championships live auf DAZN! Den dritten Tag der Euopameisterschaft in der Westfahlen in Dortmund siehst du hier.



European Championship Livestreams

Euopean Championship: Tag 1 am 25.10. um 02:00 Uhr

Die Westfahlen Halle zu Dortmund begrüßt die Welt-Elite des Darts! Zum elften Mal finden die European Darts Championships bereits statt, zum ersten Mal allerdings auf deutschem Boden. Titelverteidiger Michael van Gerwen ist ebenso mit von der Partei wie Vorjahresfinalist und Weltmeister Rob Cross. Den ersten Tag der Europameisterschaft siehst du hier live auf DAZN!

European Championship: Tag 2 - Session 2 am 26.10. um 02:00 Uhr

Die Westfalenhalle zu Dortmund begrüßt die Europa-Elite des Darts! Zum elften Mal finden die European Darts Championships bereits statt, zum siebten Mal auf deutschem Boden. Titelverteidiger Michael van Gerwen ist ebenso mit von der Partie wie Vorjahresfinalist und Weltmeister Rob Cross. Verfolge die zweite Session von Tag 2 live auf DAZN!

Kommentator: Elmar Paulke / Experte: Kevin Münch

