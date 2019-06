UCI World Tour-Livestream: Tour de Suisse: 9. Etappe am 23.06.

Die Entscheidung fällt auf den letzten gnadenlosen 144 Kilometern der Schlussetappe: Diese führt über den klassischen Alpen-Circuit Furka-, Susten- und Grimselpass und kommt auf eine Gesamtsteigung von mehr als 4000 Höhenmetern.



Die 6. Etappe führt die Athleten von Einsiedeln zum Flumserberg - Auf diesem schwierigen Anstieg kann man eine Vorentscheidung auf den Gesamtsieg erwarten.

Die 7. Etappe der Tour de Suisse ist mit 216 Kilometer gleichzeitig auch die längste Etappe dieser Tour. Gestartet wird in Unterterzen auf knapp 500 Metern Höhe, über den legendären Gotthardpass erreicht das Feld schlussendlich sein Etappenziel San Gottardo auf über 2100 Metern Höhe.

Zweites Zeitfahren der diesjährigen Tour de Suisse: Über 19 Kilometer müssen sich die Spezialisten auf dem zumeist flachen Kurs einen Vorteil erarbeiten, bevor es auf der brutalen Schlussetappe noch einmal ins Hochgebirge geht.

