Joshua vs. Andy Ruiz Jr-Livestream: Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. (Main Card) am 01.06.

Der ungeschlagene Brite tritt gegen den erst einmal besiegten Mexikaner Andres Ponce Ruiz in den Ring , um seine vier Schwergewichtstitel zu verteidigen. Zuvor stehen sieben weiter Kämpfe an, bei dreien sichert sich der Sieger einen oder sogar mehrere Titel.

Kommentatoren: Uli Hebel (Main Fight) und Mark Bergmann (Main Card) / Experten: Andreas Selak (BOXWEKR) (Main Fight) und Christina Hammer (Main Card)



Joshua vs. Andy Ruiz Jr Livestreams

Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. (Pressekonferenz) am 30.05. um 19:00 Uhr

Im Madison Square Garden in New York gibt Anthony Joshua sein Box-Debüt in den USA und will seine vier Titel gegen Andy Ruiz Junior verteidigen – bei der Pressekonferenz stellen sich die beiden Schwergewichtsboxer den Fragen der Journalisten.

Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr. (Weigh-In) am 31.05. um 21:00 Uhr

Andy Ruiz Jr. will das Unmögliche möglich machen und mit einem Sieg über Anthony Joshua als erster mexikanischer Schwergewichtsweltmeister in die Geschichte des Boxens eingehen. Vorab stehen sich die beiden im Weigh-In zum ersten Mal gegenüber.

