Golovkin v Rolls-Livestream: Gennadiy Golovkin vs Steve Rolls (Main Card) am 09.06.

Der Kampfabend im Madison Square Garden hat einige Fights zu bieten, bevor GGG nach seinem verlorenen Kampf im Mittelgewicht gegen Canelo Alvarez dem kanadischen Underdog Steve Rolls gegenübersteht.

Kommentatoren: Uli Hebel (Main Fight) und Mark Bergmann (Main Card) / Experten: Joe Healy (BOXWERK) (Main Fight) und Andreas Selak (BOXWERK) (Main Card)





Golovkin v Rolls Livestreams

Gennadi Golowkin vs Steve Rolls (Weigh-In) am 07.06. um 21:00 Uhr

Vor dem Kampf treffen die beiden Mittelgewichts-Boxer beim Weigh-In aufeinander, um die ersten Nettigkeiten auszutauschen.

Gennadiy Golovkin vs Steve Rolls (Main Fight) am 09.06. um 05:00 Uhr

Im September verlor GGG gegen Canelo Alvarez und ist seine Mittelgewichts-Gürtel der WBA, WBO und IBO los. Nun tritt der Kasache im Madison Square Garden in New York gegen den kanadischen Underdog Steve Rolls an.

Kommentator: Uli Hebel / Experte: Joe Healy (BOXWERK)

