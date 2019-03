NCAA Division I-Livestream: Tennessee (2) - Iowa (10) (2. Runde) am 24.03.

Tennessee wurde in der ersten Runde der March Madness seiner Favoritenrolle gerecht besiegte Colgate mit 77:70. Jetzt trifft der zweite des Südens auf Iowa.



Kentucky (2) - Wofford (7) (2. Runde) am 23.03. um 19:40 Uhr

Die Kentucky Wildcats konnten die 1. Runde ohne Probleme gegen die Abilene Christian Wildcats mit 79:44 überwinden. Wofford musste nur anfangs gegen Seton Hall kämpfen, gewann schließlich 84:68. Beide Teams treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander.

Michigan (2) - Florida (10) (2. Runde) am 23.03. um 22:15 Uhr

Michigan konnte sich 74:55 gegen Montana durchsetzen, Florida gegen Nevada mit 70:61. Nun geht's mit Runde 2 in Des Moines im Bundesstaat Iowa weiter.

North Carolina (1) - Washington (9) (2. Runde) am 24.03. um 19:40 Uhr

North Carolina ist als Top Seed in der ersten Runde deutlich mit 88:73 gegen Iona weitergekommen. Überraschenderweise hat auch Washington Utah dominiert. Gelingt Iona der Coup gegen North Carolina?

