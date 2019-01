NCAA Division I-Livestream: Syracuse @ Duke am 15.01.

Duke ist derzeit der Boss im College-Basketball. Freshman Zion Williamson begeistert mit spektakulären Dunks und wird im kommenden NBA-Draft bereits als Number-1-Pick gehandelt. Syracuse auf der anderen Seite ist in der ACC eines der gefürchtetsten Teams. Die Orange glänzen in dieser Saison durch eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive. Schau dir hier das NCAA-Topspiel in voller Länge an!



Duke @ Florida State am 12.01. um 01:00 Uhr

Zion Williamson gilt schon jetzt als einer der Favoriten auf den First Pick im kommenden Draft. Vorher gilt es für das Riesen-Talent sich weiterhin in der NCAA zu beweisen. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es für sein Team von der Duke University gegen Florida State. Die Begegnung siehst Du live auf DAZN.

