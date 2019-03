NCAA Division I-Livestream: North Carolina (1) - Washington (9) (2. Runde) am 24.03.

North Carolina ist als Top Seed in der ersten Runde deutlich mit 88:73 gegen Iona weitergekommen. Überraschenderweise hat auch Washington Utah dominiert. Gelingt Iona der Coup gegen North Carolina?



Kentucky (2) - Wofford (7) (2. Runde) am 23.03. um 19:40 Uhr

Die Kentucky Wildcats konnten die 1. Runde ohne Probleme gegen die Abilene Christian Wildcats mit 79:44 überwinden. Wofford musste nur anfangs gegen Seton Hall kämpfen, gewann schließlich 84:68. Beide Teams treffen zum ersten Mal überhaupt aufeinander.

Michigan (2) - Florida (10) (2. Runde) am 23.03. um 22:15 Uhr

Michigan konnte sich 74:55 gegen Montana durchsetzen, Florida gegen Nevada mit 70:61. Nun geht's mit Runde 2 in Des Moines im Bundesstaat Iowa weiter.

Duke (1) - UCF (9) (2. Runde) am 24.03. um 22:15 Uhr

Zion Williamson und RJ Barrett haben zusammen mit insgesamt 51 Punkten gegen North Dakota State dafür gesorgt, dass Duke mal eben locker in die zweite Runde einzieht. Jetzt geht es gegen UCF, die immerhin den besser gesetzten VCU geschlagen haben.

