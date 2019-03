NCAA Division I-Livestream: Gonzaga - Texas Tech am 30.03.

Die March Madness macht ihrem Namen wieder alle Ehre: In der Runde der letzten Acht schaltete Texas Tech Michigan überraschend deutlich aus und will im Final Four gegen die Gonzaga Bulldogs für die nächste Überraschung sorgen.



Michigan State (2) - LSU (3) (Sweet 16) am 30.03. um 00:09 Uhr

Im Achtelfinale der March Madness treffen Tom Izzo´s 24 Jahre Trainer-Erfahrung bei der Michigan State auf Lousiana´s Übergans-Coach Tony Benford.

Duke (1) - Virginia Tech (4) (Sweet 16) am 30.03. um 02:39 Uhr

Das Achtelfinale der March Madness bietet Duke die Chance für eine Revanche gegen die Hokies - in diesem Aufeinandertreffen wieder mit Zion Williamson.

Virginia - Purdue am 31.03. um 01:49 Uhr

Carsen Edwards hat die Purdue University mit unglaublichen 32,2 Punkten Pro Spiel im Tournament bis ins Finale Four geführt, wo er erneut eine überdurschnittliche Leistung aufs Parkett bringen muss, wenn er seine Boilermakers gegen die favorisierten Virginia Volunteers zum Sieg führen will.

