NBA-Livestream: Warriors @ Wizards am 25.01.

Die Washington Wizards empfangen die Golden State Warriors in der Capital One Arena. In einem brutalen Januar spielen die Wizards ganze 14-mal, unter anderem gegen Toronto, Milwaukee, Oklahoma und Golden State. Aktuell kommt Washington nicht nennenswert an die Playoff-Plätze heran.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Alexander Vogel



Warriors @ Lakers am 22.01. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors sind zu Gast im Staples Center bei den Los Angeles Lakers. Beim letzten Aufeinandertreffen Ende Dezember gewannen die Lakers 127:101 in der Oracle Arena, LeBron James verletzte sich an der Leiste. Seitdem schwächeln die Lakers, ihr Playoff-Platz gerät langsam in Gefahr.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Seb Dumitru

Trail Blazers @ Thunder am 23.01. um 01:00 Uhr

Spitzenspiel im Westen! Die Portland Trail Blazers reisen nach Oklahoma City und treffen in der Chesapeake Energy Arena auf die Thunder. Welches Star-Duo kann das Duell für sich entscheiden: Lillard und McCollum oder Westbrook und George? Das bisher einzige Duell in dieser Saison gewannen die Thunder knapp mit zwei Punkten Unterschied.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Stefan Koch

Spurs @ 76ers am 24.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Wells Fargo Center bei den Philadelphia 76ers. Während die 76ers sich erneut Hoffnungen auf eine Platzierung in der Top 4 der Eastern Conference machen, kämpfen die Spurs um die 22. Playoff-Teilnahme in Serie.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Stefan Koch

