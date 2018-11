NBA-Livestream: Warriors @ Rockets am 16.11.

Die Golden State Warriors sind bei den Houston Rockets zu Gast. In den Conference Finals setzten sich die Warriors in der vergangenen Saison knapp mit 4:3 in der Best-of-Seven-Serie gegen Houston durch. Die Jungs von Steve Kerr wollen ihren Titel verteidigen und das machen sie von Beginn der Saison an sehr souverän. Ob sie auch in Houston erfolgreich sind, siehst du hier!

Kommentator: Max Siebald / Experte: Demond Greene



Pelicans @ Raptors am 13.11. um 01:00 Uhr

In der gegenwärtigen Regular Season der NBA trafen die Raptors und die Pelicans noch nicht aufeinander. Das Duell in der Pre-Season gewannen die Raptors in New Orleans mit 134:119. Wer sich in der Scotiabank Arena in Toronto durchsetzt, siehst du hier auf DAZN!

Kommentator: Christoph Stadler / Experte: Alex Vogel

Rockets @ Nuggets am 14.11. um 01:00 Uhr

James Harden ist mit seinen Houston Rockets zu Gast bei den Denver Nuggets. In der vergangenen Saison begegneten sich beide Teams insgesamt dreimal. Dabei konnten die Rockets alle drei Spiele für sich entscheiden. MVP James Harden drückte den Spielen mit 30 Punkten im Schnitt seinen Stempel auf. Gelingt ihm das im Pepsi Center erneut? Das siehst Du auf DAZN!

Raptors @ Celtics am 17.11. um 01:00 Uhr

Die Boston Celtics erwarten die Toronto Raptors im TD Garden. Die Gastgeber als eigentliche Favoriten der Eastern Conference stehen in der Tabelle unter Raptors. Die haben sich bereits deutlich gegen die Lakers behauptet und liefern eine starke Performance. Ob Brad Stevens sich etwas einfallen lässt, wie seine Celtics die Gäste dominieren können siehst du hier!

