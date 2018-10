NBA-Livestream: Warriors @ Nets am 28.10.

Die NBA live auf DAZN! Im Barclays Center sind die Golden State Warriors zu Gast bei den Brooklyn Nets. Wird sich das Team rund um Point Guard Steph Curry gegen D 'Angelo Russell und Co. durchsetzen?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

NBA Livestreams

Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Warriors @ Nets am 28.10. um 02:00 Uhr!

76ers @ Bucks am 25.10. um 02:00 Uhr

NBA Action live auf DAZN! Ben Simmons und die 76ers sind zu Gats bei den Milwaukee Bucks. Im Vorjahr war die Series zwischen beiden Teams noch ausgeglichen. Welcher der Konkurrenten setzt sich in der ersten Begegenung der neuen Saison durch?

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Thunder am 26.10. um 02:00 Uhr

Russell Westbrook, Dennis Schröder und Co. erwarten die Boston Celtics in der Chesapeake Energy Arena. Nach einem verworfenen Buzzer Beater von Westbrook, gewannen die Celtics im letzten Spiel mit einem Punkt Abstand! Holen sich Kyrie Irving, Gordon Hayward und Daniel Theis als Favoriten der Eastern Confernence den Sieg in der gegnerischen Halle?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Demond Greene

Lakers @ Spurs am 28.10. um 02:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die L.A Lakers und Lebron James treffen zum zweiten Mal innerhalb von sechs Tagen auf Gregg Popovich und seine San Antonio Spurs. (Spielbeginn ist 2:30 MEST/Sommerzeit)

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.