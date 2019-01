NBA-Livestream: Warriors @ Lakers am 22.01.

Die Golden State Warriors sind zu Gast im Staples Center bei den Los Angeles Lakers. Beim letzten Aufeinandertreffen Ende Dezember gewannen die Lakers 127:101 in der Oracle Arena, LeBron James verletzte sich an der Leiste. Seitdem schwächeln die Lakers, ihr Playoff-Platz gerät langsam in Gefahr.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Seb Dumitru



Spurs @ Timberwolves am 19.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast bei den Minnesota TImberwolves im Target Center. Beiden Mannschaften fehlt im Playoff-Rennen der Western Conference die Konstanz, auf Siege folgen zu häufig Pleiten. Die Timberwolves drohen langsam den Anschluss zu verlieren.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Alexander Vogel

Hornets @ Pacers am 20.01. um 01:00 Uhr

Die Pacers zeigen Woche für Woche, dass ihre Saison diesmal lange dauern soll. Für viele sicherlich überraschend, dass Indiana durch starke Teamleistungen überzeugt. Gegen die auswärtsschwachen Charlotte Hornets sind die Pacers der Favorit.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Seb Dumitru

Rockets @ 76ers am 22.01. um 01:00 Uhr

Die Houston Rockets sind zu Gast bei den Philadelphia 76ers. Beide Teams sind auch in diesem Jahr auf dem Weg in die Top 4 ihrer jeweiligen Conference.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Jan Jagla

