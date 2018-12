NBA-Livestream: Warriors @ Jazz am 20.12.

Die Golden State Warriors sind zu Gast in Salt Lake CIty und das schon zum zweiten Mal diese Saison. Am 20. Oktober trafen beide Teams zuletz aufeinander, damals gewannen die Dubs mit 124-123 danke einem Gamewinner von Jonas Jerebko der letztes Jahr noch für die Jazz auflief.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Warriors @ Jazz am 20.12. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Jazz @ Rockets am 18.12. um 01:00 Uhr

Das dritte Aufeinandertreffen der Utah Jazz und der Houston Rockets in dieser Saison! Utah kompensierte seinen verhältnismäßig schlechten Saisonstart mit dem Trade von Kyle Korver von den Cavs. Die Rockets um James Harden sind jedoch eine ganz harte Nuss für Utah. Hier bekommst du das Spiel in voller Länge!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Alexander Vogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.