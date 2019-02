NBA-Livestream: Warriors @ Heat am 28.02.

Dwyane Wade empfängt ein letztes Mal in seiner NBA-Karriere die Golden State Warriors in der American Airlines Arena. Insgesamt wurde er dreimal NBA-Champion mit seinen Heat. Mit den Warriors kommt die derzeit beste Mannschaft der NBA und der Top-Favorit auf den Titel nach Miami.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Stefan Koch



NBA Livestreams

76ers @ Pelicans am 26.02. um 02:00 Uhr

Die NBA live auf DAZN! Die 76ers sind zu Gast bei den New Orleans Pelicans. Während es für Ben Simmons und die 76ers richtig gut läuft, gehören die Pelicans um Alvin Gentry zu den schlechtesten Teams im Westen.

Kommentator: Mannie Winter / Experte: Seb Dumitru

Celtics @ Raptors am 27.02. um 02:00 Uhr

Top-Duell in der Eastern Conference! Die Toronto Raptors empfangen im Air Canada Centre die Boston Celtics. Kurz vor der Trade-Deadline verstärkten sich die Raptors mit Marc Gasol und gelten als einer der Favoriten im Osten.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Ole Ferks

