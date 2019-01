NBA-Livestream: Warriors @ Celtics am 27.01.

Der aktuelle Meister Golden State Warriors ist in Boston bei den Celtics zu Gast. Die Warriors spielen um den ersten Platz im Westen, Boston kann im Osten noch unter die besten Vier kommen.

Kommentator: Freddy Koch / Experte: Alexander Vogel



NBA Livestreams

Warriors @ Wizards am 25.01. um 01:00 Uhr

Die Washington Wizards empfangen die Golden State Warriors in der Capital One Arena. In einem brutalen Januar spielen die Wizards ganze 14-mal, unter anderem gegen Toronto, Milwaukee, Oklahoma und Golden State. Aktuell kommt Washington nicht nennenswert an die Playoff-Plätze heran.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Alexander Vogel

Spurs @ Pelicans am 26.01. um 01:00 Uhr

Die Spurs gastieren in New Orleans bei den Pelicans. Die Gastgeber haben im Rennen um die Playoffs im Westen mit einer negativen Bilanz schon einen ordentlichen Rückstand.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

Kings @ Clippers am 27.01. um 01:00 Uhr

Die Sacramento Kings reisen nach Los Angeles und treffen im Staples Center auf die Clippers. Die Kings von Coach David Joerger haben nach starkem Saisonstart zuletzt abgebaut, die Playoff-Plätze - für die Clippers Pflicht - wären ein kleines Wunder für Sacramento. Die Clippers gewannen in dieser Saison alle bisherigen Spiele gegen Sacramento souverän.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt

