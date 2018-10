NBA-Livestream: Timberwolves @ Warriors am 03.11.

Die Dubs erwarten die Minnesota Timberwolves in der Oracle Arena. Nach der Niederlage in der Preseason sind die Golden State Warriors heiß auf die Revanche! Allerdings konnten die Timberwolves auch im letzten Aufeinandertreffen der Saison 2017/18 den Warriors den Sieg klauen. Ob dies zum dritten Mal in Folge gelingt, siehst du hier!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt



Pelicans @ Warriors am 01.11. um 01:00 Uhr

Die Golden State Warriors erwarten die New Orleans Pelicans in der Oracle Arena. Die Dubs konnten zahlreiche Duelle der beiden Teams für sich entscheiden, doch waren es meist knappe Spiele.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Jan Jagla

Bucks @ Celtics am 02.11. um 01:00 Uhr

Die Boston Celtics erwarten in ihrem TD Garden die Milwaukee Bucks. Die beiden Teams trafen in den Playoffs der vergangenen Saison aufeinander, dabei konnten die Celtics die Serie mit 4:3 für sich entscheiden. Können sich die Bucks um Star Antetokounmpo in fremder Halle durchsetzen?

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel

Pistons @ 76ers am 03.11. um 01:00 Uhr

NBA Action auf DAZN! Die 76ers empfangen die Pistons im heimischen Wells Fargo Center. Die letzte Begegnung ging mit 115-108 an das Heimteam.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dré Vogt

