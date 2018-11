NBA-Livestream: Timberwolves @ Nets am 23.11.

Erlebe die beste Basketball-Liga der Welt! Die Minnesota Timberwolves um Star-Center Karl-Anthony Towns müssen nach New York in den Barclays Center zu den Brooklyn Nets. Wer das Spiel für sich entscheidet, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experten: Alex Vogel und Paul Zipser



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Timberwolves @ Nets am 23.11. um 01:00 Uhr!

NBA Livestreams

Blazers @ Knicks am 21.11. um 01:00 Uhr

Nach einem starken Saisonstart werden die Portland Trail Blazers bei den New York Knicks im Madison Square Garden erwartet. Die letzten drei Begegnungen der beiden Teams konnten die Blazers deutlich für sich entscheiden. Wenn es den Knicks gelang sich in einem solchen Duell den Sieg zu erkämpfen, dann immer nur knapp.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lakers @ Cavaliers am 22.11. um 01:00 Uhr

Die große Rückkehr von LeBron James zu den Cleveland Cavaliers! Insgesamt spielte der King 14 Jahre für die Cavs, von denen er auch im Jahr 2003 gedraftet wurde. James führte Cleveland zu großem Erfolg. Den Wechsel zu den LA Lakers im vergangenen Sommer nahmen ihm viele Fans aber übel. Man darf gespannt sein, wie das Publikum in der Quicken Loans Arena reagiert.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.