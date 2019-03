NBA-Livestream: Thunder @ Jazz am 12.03.

Paul George spielt dieses Jahr den besten Basketball seiner Karierre und ist einer der MVP-Kanidaten. Dazu sind die Thunder ein Top-4-Kandidat im Westen. In der EnergySolutions Arena trifft OKC auf die Utah Jazz, einen der großen Rivalen um die begehrtesten Plätze der Conference.

Kommentator: Martin Gräfe



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Thunder @ Jazz am 12.03. um 02:00 Uhr!

NBA Livestreams

Kings @ Knicks am 09.03. um 18:00 Uhr

Im Madison Square Garden empfangen die New York Knicks die Sacramento Kings. Die Gastgeber sind auf dem Weg, die Saison als schlechtestes Team der NBA abzuschließen, die Kings brauchen im Westen einiges mehr als eine ausgeglichene Bilanz für die Playoffs.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Lakers am 10.03. um 02:30 Uhr

Eines der traditionsreichsten Duelle der NBA: Die Boston Celtics gegen die Los Angeles Lakers. Insgesamt 363 Duelle gab es, zwölfmal standen sie sich in den Finals gegenüber. Gerade sieht es für die Celtics besser aus, für sie ist im Osten noch Platz 3 drin.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Bucks @ Pelicans am 13.03. um 01:00 Uhr

Die Saison der Pelicans verläuft bisher enttäuschend. Star-Spieler Anthony Davis wird die Franchise voraussichtlich am Ende der Saison verlassen und die Playoffs laufen in New Orleans wohl nur im Fernsehen. In den Milwaukee Bucks kommt eine der stärksten Mannschaften der Eastern Conference in die New Orleans Arena.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.