NBA-Livestream: Thunder @ Jazz (Spiel 4) am 24.04.

Playoff-Zeit in der besten Basketball-Liga der Welt! Die Utah Jazz empfangen die Oklahoma City Thunder in der Vivint Smart Home Arena.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Thunder @ Jazz (Spiel 4) am 24.04. um 04:30 Uhr!

NBA Livestreams

76ers @ Heat (Spiel 4) am 21.04. um 20:30 Uhr

Im 4. Spiel der 1. Runde zwischen den Miami Heat und Philadelphia 76ers geht es abermals in der American Airlines Arena rund.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Dre Voigt

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Celtics @ Bucks (Spiel 4) am 22.04. um 19:00 Uhr

Playoff-Time in der NBA! Die Bucks empfangen im 4. Spiel der Serie die Celtics im BMO Harris Bradley Center.

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Jan Jagla

Warriors @ Spurs (Spiel 4) am 22.04. um 21:30 Uhr

Playoff-Action im AT&T Center zu Spiel 4 des 1.-Runden-Duells zwischen den San Antonio Spurs und Golden State Warriors.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.