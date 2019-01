NBA-Livestream: Spurs @ Pelicans am 26.01.

Die Spurs gastieren in New Orleans bei den Pelicans. Die Gastgeber haben im Rennen um die Playoffs im Westen mit einer negativen Bilanz schon einen ordentlichen Rückstand.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Dre Voigt



Trail Blazers @ Thunder am 23.01. um 01:00 Uhr

Spitzenspiel im Westen! Die Portland Trail Blazers reisen nach Oklahoma City und treffen in der Chesapeake Energy Arena auf die Thunder. Welches Star-Duo kann das Duell für sich entscheiden: Lillard und McCollum oder Westbrook und George? Das bisher einzige Duell in dieser Saison gewannen die Thunder knapp mit zwei Punkten Unterschied.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Stefan Koch

Spurs @ 76ers am 24.01. um 01:00 Uhr

Die San Antonio Spurs sind zu Gast im Wells Fargo Center bei den Philadelphia 76ers. Während die 76ers sich erneut Hoffnungen auf eine Platzierung in der Top 4 der Eastern Conference machen, kämpfen die Spurs um die 22. Playoff-Teilnahme in Serie.

Kommentator: Benni Zander / Experte: Stefan Koch

Raptors @ Rockets am 26.01. um 01:00 Uhr

Spitzenduell in der NBA! Die Rockets empfangen die Raptors. Oder: James Harden vs Kawhi Leonard. Vor allem Harden spielt offensiv im Moment meist unerreicht. In Leonard kommt jetzt einer der besten Verteidiger der Liga ins Toyota Center.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Dre Voigt

