NBA-Livestream: Spurs @ Nuggets am 29.12.

Die Denver Nuggets spielen bislang eine richtig starke Saison. Im Pepsi Center treffen die Nuggets auf die San Antonio Spurs. Die bislang noch hinter ihren Erwartungen liegen. Wer das Duell für sich entscheiden kann, erfährst du live auf DAZN!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Seb Dumitru



NBA Livestreams

Lakers @ Warriors am 26.12. um 01:00 Uhr

Nach drei Jahren Weihnachtsspiel gegen die Cavaliers geht es in diesem Jahr für die Warriors an den Feiertagen gegen die Lakers. Immerhin LeBron James auf der Gegenseite bleibt ihnen als Konstante erhalten. Es ist bereits das dritte Duell in dieser Saison. Zweimal konnte sich der King mit den Lakers durchsetzen. Gelingt zur Bescherung der dritte Streich?

Moderator: Christoph Stadtler / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alex Vogel. Vorberichte ab 01:45 Uhr.

Nuggets @ Spurs am 27.12. um 01:00 Uhr

Die Denver Nuggets sind zu Gast im AT&T-Center bei den San Antonio Spurs. Beide Teams kämpfen um die Playoffs in der Western Conference. Während die Spurs ihren Rekord von 21 aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen ausbauen wollen , warten die Fans der Nuggets seit 5 Jahren auf eine Playoffserie.

Kommentator: Freddy Harder / Experte: Alexander Vogel

Nets @ Bucks am 29.12. um 01:00 Uhr

Die Milwaukee Bucks empfangen im Fiserv Forum die Brooklyn Nets in der besten Basketball-Liga der Welt. Mit Giannis Antetokounmpo haben die Bucks einen der besten Spieler der NBA. Ob der Grieche bei dieser Partie den Unterschied ausmachen kann, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Alex Schlüter / Experte: Seb Dumitru

