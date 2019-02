NBA-Livestream: Spurs @ Jazz am 09.02.

Die San Antonio Spurs reisen nach Salt Lake City zu den Utah Jazz. Aktuell ist die Western Conference spannend wie selten zu vor. Es kämpfen immer noch 14 Teams um den Einzug in die Playoffs. Donovan Mitchell hat seine Jazz in der vergangenen Spielzeit als Rookie in die 2. Runde der Playoffs geführt. Das gilt es nun zu wiederholen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Jens Leutenecker



NBA Livestreams

Wizards @ Bucks am 07.02. um 02:00 Uhr

Die Washington Wizards sind zu Gast im Fiserv Forum bei den Milwaukee Bucks. Beide Teams könnten sich auch in Runde 1 der Playoffs wiedersehen. Milwaukee spielt momentan den besten Basketball der Liga, während Washington weit unter seinen Möglichkeiten bleibt.

Kommentator: Martin Gräfe

Lakers @ Celtics am 08.02. um 02:00 Uhr

Die größte Rivalität der NBA: Die Los Angeles Lakers sind zu Gast im TD Garden bei den Boston Celtics. Zum ersten Mal seit Jahren sind beide Teams im Playoff-Rennen. Speziell bei den Lakers könnte der Platz in der Postseason noch ernsthaft in Gefahr geraten.

Kommentator: Max Siebald / Experte: Alexander Vogel

Nuggets @ 76ers am 09.02. um 01:00 Uhr

Seit 2016 konnten die Denver Nuggets keinen Sieg mehr gegen die Philadelphia 76ers holen. Jimmy Butler und die 76ers erwarten die Nuggets nach einem deutlichen Sieg im letzten Duell im heimischen Wells Fargo Center.

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Stefan Koch

