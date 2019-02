NBA-Livestream: Rockets @ Suns am 05.02.

Die Houston Rockets gastieren beim schlechtesten Team der Western Conference. In James Harden und Devin Booker treffen zwei der offensiv besten Shooting Guards der Liga aufeinander. Ob der aktuelle MVP Harden seine Mannschaft zum Pflichtsieg gegen die Suns führt, siehst du auf DAZN!

Kommentator: Flo Pertsch / Experte: Jan Jagla



Thunder @ Celtics am 03.02. um 01:00 Uhr

Die Oklahoma City Thunder sind zu Gast im TD Garden bei den Boston Celtics. Beide Teams spielen eine starke Saison und gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Nach knapp der Hälfte der Spiele der Regular Season hat Boston noch Chancen auf Platz 2 im Osten, OKC greift die Warriors und die Nuggets im Westen an.

Moderator: Lukas Schönmüller / Kommentator: Freddy Harder / Experte: Dre Voigt. Vorberichte ab 19:50 Uhr.

Lakers @ Pacers am 06.02. um 01:00 Uhr

Die NBA auf DAZN: Die Los Angeles Lakers sind in der Regular Season zu Gast im Bankers Life Fieldhouse bei den Indiana Pacers. Die Pacers sind im Osten auf dem Weg zum Heimvorteil in der ersten Playoff-Runde, die Lakers kratzen im Westen an den unteren Playoff-Plätzen.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Demond Greene

